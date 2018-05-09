Altın Palmiye FOTOMAÇ'ın! – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'ın!

    <a href="/index/altin-palmiye?id=5e2e2a8f-9aac-4caf-b0d8-a994737e4828" class="" rel="tag">Altın Palmiye</a> <a href="/index/fotomac?id=49e4ce63-02ee-4d64-8a85-6a6b0b3e0432" class="" rel="tag">FOTOMAÇ</a>'ın!

    Türkiye’nin en çok satan spor gazetesi yine “” yi aldı.

    Zer 5. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri dün Swiss Otel'de düzenlenen muhteşem törenle sahiplerini buldu. 29 kategoride adayların yarıştığı Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın En İyi Spor Gazetesi seçilen Fotomaç, Altın Palmiye'ye layık görüldü. Magazin , iş ve sanat dünyasının devlerinin buluştuğu gecede sporun Oscar'ını alan Fotomaç'ın ödülünü Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan, Muhammet Ekşioğlu'nun elinden aldı. Uzundurukan, "Bu sektörün bir numarası olarak hep daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu ödüller de bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Fotomaç'ı bu yıl da zirvenin en tepesine çıkaran tüm sporseverlere teşekkür ederim" diye konuştu. Alt ın Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş ise "Fotomaç sadece sporun her yönünü yansıtmasıyla değil, günlük gazeteler içinde en çok satmasıyla da çok beğenildiğini kanıtlayan bir gazete. Bu yıl da anketimizde en çok oyu alarak Altın Palmiye'ye layık görüldü, kutlarım" dedi.
    1. 9.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN