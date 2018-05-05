Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Cumhurbaşkanımızın adaylığı hayırlı olsun" – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Gençlik ve Spor Bakanı : "Cumhurbaşkanımızın adaylığı hayırlı olsun"

    Gençlik ve Spor Bakanı <a href="/index/osman-askin-bak?id=81987f0c-377f-4dc6-8bf0-38142933f229" class="" rel="tag">Osman Aşkın Bak</a>: "Cumhurbaşkanımızın adaylığı hayırlı olsun"

    Gençlik ve Spor Bakanı , Esenler Bediyesi'nin Fatih Mahallesi'nde hazırladığı çocuk sokağı açılışına katıldı.

    , çocukların teknoloji ve madde bağımlılığı ile bireyselleştiğini söyleyerek, çocukları sokaklara davet etti. Bak ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının da hayırlı olmasını diledi. Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri çok sevdiğini hatırlatan Bakan Bak, "Çok büyük imkanlar sağlanması için talimatları var. Her bölgede spor salonları yapıyoruz. Çocukları havuzlara, spor salonlarına götürün. Mahalledeki herkes kim geldi, kim ne yapıyor diye bize iletmesi lazım. Aileler birbirini uyarlamalı" açıklamasını yaptı. Bakan Bak, sokakta yapılan spor alanlarını gezdi ve çocuklarla birlikte basketbol ve futbol oynadı.
    1. 5.5.2018
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