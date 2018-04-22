Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 23 Nisan mesajı – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Gençlik ve 'tan mesajı

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 23 Nisan mesajı

    Gençlik ve , Ulusal Egemenlik ve dolayısıyla mesaj yayımladı.

    , mesajında, memleketin istiklalinin teminatı olan milli meclisin ve istikbalinin teminatı çocukların aynı bayram coşkusu, inancı ve neşesinde birleştiğini belirterek, "Millet iradesinin tecelligahı milli meclisimiz, ve silah arkadaşlarının uğrunda mücadele ettiği azim ve kahramanlık destanının en büyük kaynağı, en muhkem sığınağı olmuştur. 1920'de o karanlık günleri dağıtmak için kapısı hatimlerle, dualarla açılan gazi meclisimiz, istiklale uzanan yolu aydınlatmış ve 98 yıldır dimdik ayakta durmaktadır." ifadelerini kulandı.

    Osman Aşkın Bak, mesajında şunları kaydetti:

    " Cumhuriyeti'nin temellerini atan kahramanlar kuşağı, memleketin geleceğini teslim edecekleri çocuklara hediyelerin en büyüğünü seçmiştir. 'nin kurulduğu günün bir olarak ihdas edilmesi, Türkiye'nin evlatlarının bu ülke için ne mana ifade ettiğinin en açık ispatıdır. Memleketin istiklalinin teminatı olan milli meclisimiz ve istikbalinin teminatı olan çocuklarımız aynı bayramın coşkusu, inancı, neşesinde birleşmiştir. Yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın bütün çocuklarına adanan bu kıymetli günün, başta bu coğrafyanın acılı evlatları olmak üzere bütün çocuklara güzellikler ve barış getirmesini temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum."

    1. 22.4.2018 13:54
    2. Güncelleme: 22.4.2018 14:10
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