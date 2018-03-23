Cumhurbaaşkanı’ndan en özel kabul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, down sendromlu özel sporcuları kabul etti. Erdoğan, gençlerle Külliye’de futbol oynadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde renkli görüntüler yaşandı. Kabule, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya da katıldı. Sporcuların çok mutlu olduklarını söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer ben de sizleri memnun ettiysem ne mutlu bana" dedi. Bazı sporcuların futbol topu ile hünerlerini sergilediği kabulde, kaleci Hüseyin Dinç, Erdoğan'a uzun süre sarıldı. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sana bir atış yapayım mı?" diye sorması üzerine kaleci Hüseyin Dinç, "zımba gibiyim" yanıtını vererek oluşturulan kaleye geçti. Erdoğan, Dinç'e "Sol ayak, sağ ayak hangisiyle atayım?" sorusunu sordu. "Sağ" yanıtına rağmen topu sol ayakla sol köşeye göndermesine rağmen Dinç yine de başarılı bir kurtarış gerçekleştirdi. Kurtarış karşısında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere yanındakiler, Dinç'i uzun süre alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve takım oyuncuları, "Türkiye" diyerek coşkulu bir şekilde tempo tuttu.
'ÇEKTİK Mİ? ALLAH ÇEKTİRMESİN?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım oyuncularıyla tek tek ilgilenerek, onlara antrenmanlarda kullanmaları için hediyeler verdi. Bir sporcunun hediye almadan önce asker selamı vermesini ise "Aferin" diyerek tebrik etti. Toplu fotoğraf çekimi sırasında Erdoğan'ın "Çektik mi? Allah çektirmesin" esprisi üzerine sporcular uzun süre güldü.
'MEHMETÇİK'E SELAM YOLA DEVAM'
Sporculara başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel sporcularla beraber Afrin'deki Mehmetçik'e selam gönderdi. Erdoğan, "Mehmetçik'e selam, yola devam. Allah onların yardımcısı olsun" derken, sporcular da asker selamı verdi. Kabule, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, eski dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Hamza Yerlikaya da katıldı.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:14
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Cumhurbaaşkanı’ndan en özel kabul haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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