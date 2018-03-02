HER ŞEY VATAN İÇİN – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    HER ŞEY VATAN İÇİN

    HER ŞEY VATAN İÇİN

    Sporcular ve ünlü isimlerden oluşan grup, Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askere moral amacıyla sınırına gitti. Mesaj ortaktı: Kayıtsız-şartsız devletimizin aldığı kararların altına imzamızı atıyoruz!

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek için kurulan 'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu'nun 3'üncü kafilesinde yer alan sporcu, müzisyen, tiyatrocu ve sinema oyuncuları, 'e gitti.

    G.Antep'te buluşan kafilede yer alan isimler, "Bizler bu vatanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Mehmetçiğimizin her zaman ruhen yanındayız. Kayıtsız ve şartsız, devletimizin, hükümetimizin aldığı kararların altına imzamızı atıyoruz. Esnafıyla sanatçısıyla, futbolcusu ve memuruyla bu ülke hepimizin. Vatanımız olunca ezanımız olur, türkülerimiz olur. O yüzden bizim birliğimizi en güçlü şekilde diri tutmalıyız" ifadesini kullandılar.

    MEHMETÇİĞİN YANINDAYIZ
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'ın da katıldığı programda, aralarında Hakan Ünsal, Ali Tandoğan, Ayhan Akman, Ergün Penbe, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, İbrahim Toraman, Bülent Korkmaz, Tolunay Kafkas, Orhan Hakalmaz, Halil Söyletmez ve Mehmet Çevik'in de bulunduğu sporcu ve sanatçılar; Mehmetçik'e desteklerini dile getirdi.

    KİLİS İÇİN FLAŞ KARAR!
    TFF, 7 Mart'taki yönetim toplantısını Kilis'te yapma kararı aldı. Başkan Demirören ve beraberindeki yönetim heyeti, 7 Mart'ta Kilis'e giderek asker ve polisle kucaklaşacak. Özel Harekat Birliği'ne gidilerek asker ve polislerle birlikte öğlen yemeği yenilecek. Daha sonra amatör kulüp yöneticileri kabul edilerek malzeme ve maddi destek yapılacak. Kilis halkına 15 bin adet milli takım forması ve malzeme dağıtılacak.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:54
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