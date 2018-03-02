HER ŞEY VATAN İÇİN
Sporcular ve ünlü isimlerden oluşan grup, Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askere moral amacıyla Kilis sınırına gitti. Mesaj ortaktı: Kayıtsız-şartsız devletimizin aldığı kararların altına imzamızı atıyoruz!
G.Antep'te buluşan kafilede yer alan isimler, "Bizler bu vatanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Mehmetçiğimizin her zaman ruhen yanındayız. Kayıtsız ve şartsız, devletimizin, hükümetimizin aldığı kararların altına imzamızı atıyoruz. Esnafıyla sanatçısıyla, futbolcusu ve memuruyla bu ülke hepimizin. Vatanımız olunca ezanımız olur, türkülerimiz olur. O yüzden bizim birliğimizi en güçlü şekilde diri tutmalıyız" ifadesini kullandılar.
MEHMETÇİĞİN YANINDAYIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'ın da katıldığı programda, aralarında Hakan Ünsal, Ali Tandoğan, Ayhan Akman, Ergün Penbe, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, İbrahim Toraman, Bülent Korkmaz, Tolunay Kafkas, Orhan Hakalmaz, Halil Söyletmez ve Mehmet Çevik'in de bulunduğu sporcu ve sanatçılar; Mehmetçik'e desteklerini dile getirdi.
KİLİS İÇİN FLAŞ KARAR!
TFF, 7 Mart'taki yönetim toplantısını Kilis'te yapma kararı aldı. Başkan Demirören ve beraberindeki yönetim heyeti, 7 Mart'ta Kilis'e giderek asker ve polisle kucaklaşacak. Özel Harekat Birliği'ne gidilerek asker ve polislerle birlikte öğlen yemeği yenilecek. Daha sonra amatör kulüp yöneticileri kabul edilerek malzeme ve maddi destek yapılacak. Kilis halkına 15 bin adet milli takım forması ve malzeme dağıtılacak.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:54
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Çin'den 9 teklif
Toplam 1
Yorum
metinn onlarda uyandi turkiyeden oyuncuya verecekelri rakam oldukca asagi 5 milyonu gecmeyen teklifler a.madrite cuvalla para yuuuuh
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Aklım G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
metinn tek kelime ile bravoooo aslansin derim.
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 12
Yorum
metinn bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli
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