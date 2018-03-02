Afrin şehitleri için başsağlığı – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    şehitleri için başsağlığı

    <a href="/index/afrin?id=218bc0e0-6c83-45b7-8b5f-58751cec005f" class="" rel="tag">Afrin</a> şehitleri için başsağlığı

    'de devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda dün gelen şehit haberleri üzerine spor camiasından başsağlığı mesajları yağdı

    Başta , G.Saray, F.Bahçe, ve olmak üzere tüm spor kulüpleri üzüntüsünü dile getirirken, şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı mesajları yayınladı. Ayrıca dünkü saldırılarda yaralanan gazilerimiz için de acil şifalar dilediler. Dün gerçekleşen olaylar sonucu 8 vatan kahramanı şehit düşerken, 13 askerimiz de yaralandı.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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