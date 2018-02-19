Spor Bakanı Bak, Mete Gazoz'u tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2018 Salon Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda olimpik yay genç erkekler kategorisinde gümüş madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"ABD'nin Yankton kentinde düzenlenen 2018 Salon Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan Mete Gazoz'u tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun uluslararası organizasyonlarda gösterdiği başarılı performansını, başta Tokyo 2020 olmak üzere gelecek yıllar da istikrarlı şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Mete Gazoz'un bu değerli dereceleri elde etmesinde başta ailesi olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:09
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Ndiaye'den flaş sözler: "Taraftar bilmiyor ama..."
Toplam 1
Yorum
aydın trabzon-fb maçında iki direk kırmızı kart ve fb -genler maçında 1 kırmızı kart rakiplere verilmediyse fb nin haklı olarak dile getirmesi doğ
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Son prova Allianz Arena’da
Toplam 2
Yorum
aydın iki senedir şampiyon bjk siz07 kaç kez kırmızı görmesi gerekirken konya-bjk maçında konyanın iki penaltısı verilmedi ve pepe kırmızı kart
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Fikret Orman: Allah'tan Bayern maçında...
Toplam 7
Yorum
vatandaş sayın gerçek çok doğru tespit , FB nin kazandığını şampiyonlukların sağlamasını Şampiyonlar liginde neden yapamadınız? diye sorarlar size,
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