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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Spor Bakanı Bak, 'u tebrik etti

    Spor Bakanı Bak, Mete Gazoz'u tebrik etti

    Gençlik ve Spor Bakanı , 'nda olimpik yay genç erkekler kategorisinde kazanan 'u tebrik etti.

    Bakan , tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "ABD'nin Yankton kentinde düzenlenen 'nda kazanarak önemli bir başarıya imza atan 'u tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun uluslararası organizasyonlarda gösterdiği başarılı performansını, başta Tokyo 2020 olmak üzere gelecek yıllar da istikrarlı şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Mete Gazoz'un bu değerli dereceleri elde etmesinde başta ailesi olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:09
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