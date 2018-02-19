Spor Bakanı Bak, Mete Gazoz'u tebrik etti

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"ABD'nin Yankton kentinde düzenlenen 2018 Salon Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan Mete Gazoz'u tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun uluslararası organizasyonlarda gösterdiği başarılı performansını, başta Tokyo 2020 olmak üzere gelecek yıllar da istikrarlı şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Mete Gazoz'un bu değerli dereceleri elde etmesinde başta ailesi olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."