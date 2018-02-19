Avrupa Şampiyonluk kupası Afrin şehitlerine armağan edildi
Avrupa şampiyonu olan Erkek Salon Hokey takımı Gaziantep Polisgücü kupayı Afrin’de şehit olan Mehmetçiklere armağan etti. Erkek Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Hokey Şampiyonası'nda Avrupa’nın en güçlü takımlarıyla mücadele ederek Türkiye’yi başarıyla temsil eden Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımı final maçında Ukrayna’nın Vinnitsa Hokey Takımını 5-1’lik skorla mağlup ederek namaglup unvanla Avrupa Şampiyonu oldu.
Maç sonrası sporcularını kutlayan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Aslanlarımla gurur duyuyorum. Bugün dördüncü kez Avrupa Şampiyonu olmamızı sağladılar. Bütün maçlara yüreklerini, inançlarını koyarak çıkan sporcularımız güçlü rakipleri karşısında farklı skorlarla namaglûp unvanla Türkiye'ye Şampiyonluk kazandırmışlardır. Avrupa Şampiyonluğumuzu ve Şampiyonluk kupamızı Afrin Şehitlerimize armağan ediyoruz. Türkiye'nin böyle güzel haberlere ihtiyacı var. Ekip olarak, takım olarak Afrin mücadelesinde Mehmetçiklerimizin yanındayız. Şampiyona süresince bizleri sürekli telefonla arayarak ve mesajlar atarak yalnız bırakmayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve milletvekillerimize, bizleri destekleyen Gazianteplilere ve Türk milletine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi.
"SPORUN DESTEKLENMESİ DÜNYA ŞAMPİYONASI GETİRİR"
Takımın elde ettiği başarıların bir tesadüf olmadığını ifade eden Teknik Direktör Yusuf Kasım da yaptığı değerlendirmede Gaziantepli sanayici ve iş adamlarını spora ve sporculara desteğe davet ederek, "Bugün sporcularımız dördüncü kez Avrupa'da adeta destan yazarak namaglup unvanla Avrupa Şampiyonu olmayı başarmıştır. Takımımız tamamen Gaziantepli çocuklarımızdan oluşan bir takımdır ve bu çocukların desteğe ihtiyacı var. Kulübümüzün ve sporcularımızın gereken desteği alması halinde elde ettiği başarıları dünya şampiyonası ve olimpiyat şampiyonalarına taşıyacaklarından kimsenin şüphesi olmasın. Yerli bir takım ve Gaziantepli sporculardan oluşan bir takım bu gün Avrupa'nın göbeğinde adeta destan yazarak Avrupa'nın en güçlü takımlarını şampiyonada yenmeyi başarmıştır. Bunu gerek Gaziantep Valimizin gerekse yerel yönetimlerimizin dikkate alması ve Gaziantep'in takımına sahip çıkılması için gerekli adımları atmalarını diliyorum. Sanayici ve İş adamlarımızdan da kulübümüze ve sporcularımıza gerekli desteği vermelerini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'na Türkiye'yi temsilen katılan Gaziantep Polisgücü Spor takımını şampiyona süresince telefonla arayarak destekleyen ve sporculara moral veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aldığı şampiyonluk haberine sevindiğini ifade ederek, "Gaziantep her konuda dünyadaki ağırlığını hissettirmeye devam ediyor. Avrupa'da destan yazan Gaziantepli evlatlarımızı ve takımın başarısı için gecesini gündüzüne katarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve teknik adamlarımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonluğu ülkemizin bekası ve bölünmez bütünlüğü için sınır ötesinde mücadele eden Mehmetçiğimize ve Afrin Şehitlerimize armağan eden takımı yürekten kutluyorum. Gaziantep elbette evlatlarını bağrına basacaktır" ifadelerini kullandı.
Gaziantep Milletvekilleri de şampiyona süresince Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan'ı arayarak destek verirken Gaziantep'in ve Türkiye'nin birçok yerinden Prag'a tebrik mesajları yağdı.
ŞAMPİYONLUĞA İMZA ATAN EKİP TÜRKİYE'NİN GURURU OLDU
Ekibin başında Teknik Direktör Yusuf Kasım görev alırken, Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımı'nda Alparslan Bozkurt, Yusuf Yaşar, Mahmut Cengiz, Mehmet Demirel, Murat Demirci, Kamil Sönmez, Celal Aydın, Ferhat Uğur, Ahmet Çeker ve Yakup Behrami yüreklerini ortaya koyarak ortaya koydukları başarılı performansla Türkiye'yi şampiyonluğa taşıdılar.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:54
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Ben de geliştim
Toplam 7
Yorum
Ben de geliştim. FB 76 puanla banko şampiyon olacak BJK yarışı sürdüremez Başakşehiri hakemler yapmaz GS için rakiplerimiz kollanıyor
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İptal edilmezse ertelensin!
Toplam 8
Yorum
bjkli sıkıntı yok rahat olun her türlü yeneriz biz feneri zaten neyi tartışıyoruz ki
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Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 12
Yorum
AVŞAR21 DAHA NASIL PENALTI OLSUN ADAMIN AYAKLARINA TIRPAN GİBİ DALIYOR. ALBAYRAK VE GS LILAR İÇİN PENALTININ KURALLARINI MI DEĞİŞTİRSİNLER... ?
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