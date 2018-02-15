2020 Dünya Hava Oyunları Türkiye’de yapılacak
2020 Dünya Hava Oyunları'nın Türkiye'de yapılmasına ilişkin protokol Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan ile Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) Başkanı Frits Brink tarafından imzalandı.
Dünya Hava Oyunları'nın 1997'de de ilk defa THK'nın girişimleri sayesinde Türkiye'de gerçekleştirildiğini aktaran Atılgan, şöyle konuştu:
"2020 Dünya Hava Oyunlarının ülkemizde yapılması, Türkiye'nin tanıtımı, turizm ve hava sporlarının gelişimi açısından büyük faydalar sağlayacak. 1997'de yapılandan çok daha iyi yapmak için FAI ile THK yönetimi ve çalışanlarıyla ülkemize yaraşır şekilde bunu başaracağız."
Atılgan, oyunların Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Denizli ve Fethiye'de yapılacağını söyledi. THK'nın Türkiye'de FAI'ye üye tek yetkili hava sporları federasyonu olduğunu belirttiği konuşmasında 2020 deki oyunlar için altyapının büyük oranda hazır olduğunu kaydetti.
"Drone yarışlarının çok ilgi çekmesini bekliyoruz"
Atılgan, Türkiye'de gerçekleştirilecek oyunlarda ilk kez gerçekleştirilecek drone yarışlarının büyük ilgi çekeceğini ifade ederek, "Dronelerin dünyadaki otoritesi FAI, Türkiye'de ise dronelerin otoritesi THK olacak. Drone yarışmasının çok ilgi çekmesini bekliyoruz. Teknolojisi çok hızlı gelişen drone konusunda THK Üniversitesi tarafından bir takım yatırımlar yapılacak. 1997'de yamaç paraşütü ve balon gibi etkinlikleri turizme kazandırdık. Bunların ekonomik değeri 100 milyon dolarlarla ölçülüyor" dedi.
Atılgan, Atatürk'ün THK'yı kurarken söylediği 'İstikbal Göklerdedir' sözünün, Dünya Hava Oyunları'nın sloganı olarak kullanılacağını ifade etti.
"Adaylar arasında Türkiye açık ara öndeydi"
FAI Başkanı Brink, Dünya Hava Oyunları'nın 2020 yılında eylül ayında Türkiye'de düzenleneceğini belirterek, oyunların düzenlenmesinde aday olan ülkeler arasında Türkiye'nin açık ara önde olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Atılgan ile Brink, 2020 Dünya Hava Oyunları'nın Türkiye yapılmasına ilişkin protokolü imzaladı. Törende Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı da yer aldı.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:37
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Yorum
kartal Bu Volkan Demirel yan hakeme küfür ediyor ekranda alenen görünüyor neden ceza verilmiyor. Bjk. li Caner Erkine neden ceza verdiniz.
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Karalama kampanyası var
Toplam 3
Yorum
gsssssssss hem adamı hem parasını yalan ettıler
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 26
Yorum
fb bu sene 2011 bunu herkes göruyor ama ne azız ne de sen şampıyon olamayacaksınız taraftar göruyor o yuzden boş tribunlere oynuyorsunuz
2020 Dünya Hava Oyunları Türkiye’de yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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