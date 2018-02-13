Kış Olimpiyatları'nda ilk men
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), doping yaptığı gerekçesiyle Japon sürat pateni sporcusu Kei Saito'yu 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan diskalifiye etti.
CAS'tan yapılan açıklamada, Güney Kore'de düzenlenen oyunlardan önce alınan numunesinde yasaklı maddeye rastlanan Saito'ya olimpiyatlardan men cezası verildiği bildirildi.
Açıklamada, henüz olimpiyatlarda yarışmayan Saito'nun cezası nedeniyle herhangi bir müsabaka sonucunun etkilenmediği belirtildi. Japon sporcu, doping nedeniyle 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men edilen ilk isim oldu.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:08
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FIFA bizi şaşırtmadı
Toplam 1
Yorum
Sabo UEFA ceza verirken İnfantino delikanlı adamdı şimdi ne olduda İnfantino yaramaz adam oldu tabii hep sizin istediğiniz gibi olacak değilmi
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Albayrak: Futbolcular 7 aydır para...
Toplam 6
Yorum
taraftar TFF duydun mu ? Ne gibi yaptırım uygulandı TFF ..
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21. hafta şampiyonu
Toplam 1
Yorum
taraftar bütün takımların hocaları Okan ,Hamza gibi Hocalar olsaydı dediğiniz doğru çıkardı.. Bakalım Kasımpaşa 'da ne olacak ?
Kış Olimpiyatları'nda ilk men haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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