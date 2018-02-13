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    13 Şubat 2018, Salı
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    'nda ilk men

    Kış Olimpiyatları'nda ilk men

    Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (), doping yaptığı gerekçesiyle Japon sürat pateni sporcusu Kei Saito'yu 2018 PyeongChang 'ndan diskalifiye etti.

    'tan yapılan açıklamada, 'de düzenlenen oyunlardan önce alınan numunesinde yasaklı maddeye rastlanan Saito'ya olimpiyatlardan men cezası verildiği bildirildi.

    Açıklamada, henüz olimpiyatlarda yarışmayan Saito'nun cezası nedeniyle herhangi bir müsabaka sonucunun etkilenmediği belirtildi. Japon sporcu, doping nedeniyle 2018 PyeongChang 'ndan men edilen ilk isim oldu.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:08
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