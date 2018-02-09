A Spor'a skandal ceza!

çevresindetarihindesaldırıyı gerçekleştiren terör örgütüne canlı yayında "o.... ç...ları" diyerek tepki gösteren CHP 'li vekilin şikayeti nedeniyle RTÜK ceza kesti!Bu ceza, "sorularını akıllara getirdi.

A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, RTÜK'ün cezasına sert tepki gösterdi. Toroğlu, "O gece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sesi oldum. Ama bu kişiler belli grupların sesi olmuşlarsa onları tebrik ederim" dedi. Toroğlu CHP'li Barış Yarkadaş'ın şikayeti üzerine kesilen cezaya şu sözlerle tepki gösterdi.

"BİR CEZA DAHA VERSİNLER"



Demek ki bu arkadaş Türk vatandaşlığını kabul etmiyor. O CHP'nin başkanını ilgilendiriyor. Ben CHP ve MHP başkanlarını tanırım. Onlarla aynı okulda okuduk. Ben dik konuştuğum için siyaset bana ters gelirdi. Ben o zamanlar futbol oynardım beni herkes tanırdı. Bu arkadaşları kimse tanımazdı. Şimdi şimdi bu olaylardan sonra daha iyi tanıyacakları onları.Şimdi onların üye oldukları insanları da tanıyacaklar. Kimler üye olmuş onları tanıyacaklar. Herkes önüne şapkayı koysun konuşsun. Bir ceza daha versinler.



SERKAN KORKMAZ: "GENCECİK ÇOCUKLAR ŞEHİT OLDU"

Erman Toroğlu'nun Beşiktaş-Bursa maçından sonra Beşiktaş'taki hain saldırı sonucu teröristlere söylediği sözler CHP'li Barış Yarkadaş'ı rahatsız etti. Yarkadaş'ın şikayeti üzerine RTÜK, A Spor'a skandal bir ceza kesti. A Spor ekranlarına kararı yorumlayan A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz karara sert tepki gösterdi.





A Haber yayınına bağlanan, Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biz görevimiz gereği, o sportif müsabaka ile ilgili bir yayına girdik. Erman Toroğlu'da çok duyguluydu. Aslında o yayına çok zor şartlarda çıktık. Ağlaya ağlaya çıktık ve Erman abi bir yerde kendisini tutamadı, tepkisini pek çok kişini hissiyati gibi o anda, o duyguları yaşayan bizim gibi, bu ülkenin her vatandaşı gibi tepkisini o anda o şekilde dile gitirdi. Ben de yayıncı sorumluluğuyla hemen arkasında özür diledim. Gencecik polisler şehit oldu. Bizim nasıl bir hissiyatla bir spor yayınına çıktığımızı, çok fazla kişi anlayamayabilir. Sonuçta bizim yayınlarımızda goller konuşulur, pozisyonlar konuşulur. Ben, Erman abinin tepkisinden sonra özür dilediğim için ve Erman abi de özür dilediği için, özür dilediğimden dolayı seyircilerimizden minik seyircilerimizden başta olmak üzere, sosyal medyada linç yedim. "Nasıl susturursun?", "Nasıl özür dilersin?, "Tabi ki öyle diyecek", "Helal olsun Erman Toroğlu'na" dedi halkın tamamı.