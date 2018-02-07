Technogym, Kış Olimpiyatlarının resmi tedarikçisi oldu

Technogym'nin açıklamasına göre, fitness, wellness ve atletik antrenman alanında lider İtalyan şirketi, yedinci defa olimpiyat oyunlarının resmi tedarikçisi seçildi.

PyeongChang 2018 Olimpiyat Oyunları'nın Resmi Fitness Ekipmanı Tedarikçisi olan ve atletik antrenman, rehabilitasyon ve wellness alanında standart oluşturma konusunda uluslararası alanda tanınan Technogym daha önce de Sydney 2000, Atina 2004, Torino 2006, Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio de Janeiro 2016 olimpiyatlarında resmi tedarikçi olmuştu.

Technogym, PyeongChang ve Gangneung'da sporcuların olimpiyat oyunları öncesinde ve oyunlar sırasında antrenman yapması için ayrılan 13 merkezi ekipmanlarla donatacak. PyeongChang'da bulunan ana antrenman merkezi, oyunlara katılan tüm sporculara açık olacak ve her spor disiplininden sporcunun hazırlık ihtiyaçlarına uygun farklı ekipmanlarla donatılacak.

Farklı disiplinlerdeki sporcuların ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanan diğer 12 antrenman merkezi ise ilave müsabaka alanlarında yer alacak. 15 farklı disiplinde performans gösteren ve 85 farklı ülkeden gelen 3 bin sporcuya toplam 1000 civarında ekipman sunulacak. Technogym ayrıca, sporcuları desteklemek amacıyla profesyonel spor antrenörlerinden oluşan bir takım oluşturacak ve bunlarla ilgili hizmetler de sunacak

PyeongChang 2018 sporcuları kardiyo antrenmanı, güç antrenmanı ve fonksiyonel antrenman gibi tüm antrenman alanlarını kapsayan en iyi ve en yenilikçi ürünler arasından seçim yaparak antrenman yapma fırsatına sahip olacak. Tüm Technogym ekipmanları, Technogym dijital platformu Mywellness cloud ile bütünüyle entegre olacak ve bu platform sporcuların doğrudan ekipmandan veya kendi mobil cihazları aracılığıyla kendi kişisel antrenman programları ile bağlantı kurmalarına olanak sağlayacak.

Olimpiyat oyunları ile ortaklık yapan ve tüm dünya genelindeki en önemli spor takımları için elit atletik antrenman konusunda referans markası olarak dünyaca tanınan Technogym, 2018'de Gold Coast Commonwealth Oyunları'nın da resmi tedarikçisi olacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Technogym kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Nerio Alessandri, yedinci defa olimpiyat oyunları resmi tedarikçisi seçilmekten dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Bu önemli başarı ürünlerimizin yenilikçilik ve kalite standartları açısından güçlü bir referans." ifadesini kullandı.