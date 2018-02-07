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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    'nda gri pasaport alarmı

    <a href="/index/spor-bakanligi?id=e31a6400-abdd-4629-bb09-4e5e3adc0aae" class="" rel="tag">Spor Bakanlığı</a>'nda gri pasaport alarmı

    Gençlik ve , Spor Genel Müdürlüğü aracılığı ile tüm federasyonlara yazı göndererek Hizmet Pasaportu (Gri) ile son 4 yılda yurt dışına çıkan isimlerin tespit edilerek bildirmesini istedi.

    Gençlik ve , Hizmet Pasaportu ile federasyonlar üzerinden yıllardır yurt dışına kaçma olayları yaşandığı gerekçesiyle, Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile tüm federasyonlara yazı gönderdi. 16 Ocak 2018 tarihinde gönderilen yazıda, 2014-2015-2016 ve 2017 yıllarında gri pasaport ile yurt dışına çıkan kişilerin tespit edilerek 'ivedi' olarak bildirilmesi istendi. Bakanlık gelecek olan bilgileri emniyete verecek ve geniş çaplı bir araştırmanın yapılması sağlanacak.

    Geçmişte birçok federasyonda yaşanan olaylar nedeniyle geniş çaplı bir araştırmaya giren Gençlik ve , siyasi suçları bulunan ve gri pasaport ile yurt dışına kaçırılan isimleri tespit edecek. Yurt dışına kaçırılan kişilere katkısı olan isimler spordan men edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacak.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:31
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