Yaşı küçük hedefi büyük

Güney Kore'de 9-25 Şubat'ta gerçekleştirilecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda yarışacak 8 kişilik Milli Takım'da yer alan Ayşenur, ilk kez olimpiyatlara katılacağı için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Kayaklı koşunun zor bir branş olduğunu vurgulayan 18 yaşındaki sporcu, "Branşımda olimpiyatların en küçük sporcularından biriyim ama elimden geleni yapacağım. Orada 35-40 yaşlarında deneyimli sporcularla yarışacağım, işim kolay değil. Madalya benim için erken olabilir ama kazanacağım deneyim çok önemli." diye konuştu.

Kayağa 10 yaşında beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle başladığını anlatan Ayşenur, "Çamlıdere Peçenek'te doğdum, Gerede'de yaşıyorum. Gerede'de kayak kamp eğitim merkezi var. O merkez sayesinde bu noktaya geldim. Tekerlekli patenlerle başladım, çok zevkli geldi. Hala da çok severek yapıyorum. Esentepe Spor Kulübü'nün sporcusuyum, 4 senedir de milliyim." ifadelerini kullandı.

Kayaklı koşunun yüksek efor gerektirdiğini vurgulayan sporcu, şöyle devam etti:

"Kayaklı koşu, kayağın diğer branşlarına göre daha zor. Koşarak kayıyorsun, hem atletizm var hem kayak. Tam bir dayanıklılık sporu. Bunlara rağmen vazgeçmem mümkün değil. Üç gün antrenman yapmasam özlüyorum. Her gün 1,5 saatten 3 saate kadar farklı antrenmanlar yapıyoruz. Günde 20-30 kilometre kayıyoruz."

"EVE GİTME FIRSATIMIZ PEK OLMUYOR"

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olduğunu ve olimpiyatlar için öğrenciliğini dondurduğunu dile getiren Ayşenur, "Tempomuz yoğun. Okula ara verdik. Eve gitme fırsatımız pek olmuyor. Ailem yaptığım işe saygı duyuyor. Zaten babam en yorulduğum zamanlarda bile gitmem için beni zorladı. Bugüne kadar 65 uluslararası yarışta 19 madalya aldım. Geçen yıl Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nda (EYOF) ilk 10'a girerek bu branşta Türkiye'nin kadınlardaki en iyi derecesini yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenörü Kerime Çetinkaya'nın, 4 kez olimpiyatlara gitmiş bir kayaklı koşu sporcusu olduğunu anlatan genç sporcu, " Onun arkasından ben gidiyorum, bu çok gurur verici." dedi.

Kayaklı koşuda çok üst düzey yabancı sporcuların olduğuna dikkati çeken Ayşenur Duman, "Biz performans olarak orta sıralardayız. Daha iyi olacağımıza inanıyorum. Bundan sonra da olimpiyat hedefim devam edecek. Aileme ve bana emeği geçen, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.