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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    'dan 13 Rus sporcuya men!

    <a href="/index/ioc?id=fdef611a-be63-4fc1-ba90-a74d5403d189" class="" rel="tag">IOC</a>'dan 13 Rus sporcuya men!

    Uluslararası (), Uluslararası 'nin (CAS) cezalarını kaldırdığı 13 Rus sporcunun 2018 PyeongChang 'na katılma talebini reddetti.

    'den yapılan açıklamaya göre, Rusya , CAS tarafından cezası kaldırılan 13 sporcunun yanı sıra 2 de antrenörün 2018 'na katılması için 2 Şubat'ta başvuruda bulundu.

    Davet İnceleme Heyeti, Rus sporcuların cezasının kaldırılmasına hükmeden CAS'ın gerekçeli kararı açıklamadığını belirterek, Rusya'nın talebini oy birliğiyle geri çevirdi. Uluslararası Spor Tahkim Konseyi (ICAS) Başkanı John Coates ise CAS'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, IOC Başkanı Thomas Bach'ın endişelerini dikkate aldıklarını ve konunun etraflıca inceleneceğini ifade etti.

    Sansasyonel olayları konu alan davalarda gerekçeli kararın büyük önem taşıdığını hatırlatan Coates, "Sporcular, her düzeyde adli sürece güvenmeli." yorumunda bulundu. CAS, 2014 Soçi 'nda doping yaptıkları gerekçesiyle IOC tarafından ömür boyu cezası verilen 42 Rus sporcudan 39'unun dosyasının incelemişti.

    Doping yaptıklarına ilişkin yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle 28 Rus sporcunun cezasını kaldıran CAS, 11 sporcunun cezasının ise 2018 Kış Olimpiyatları'nın ardından sona ermesine karar vermişti.

    Kara tepki gösteren IOC, cezanın kaldırılmasının Rus sporculara izin verileceği anlamına gelmediğini kaydetmişti.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:37
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