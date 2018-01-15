Uğur Boral, FETÖ'cü isimleri tek tek verdi...
Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski futbolcu Uğur Boral'ın ifadesinde, kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını savcılığa tek tek verdiği öğrenildi. Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bu futbolculardan bazılarının hala Süper Lig'deki üç büyüklerde top koşturduğu belirlendi.
17-25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine FETÖ'nün kapatılan kurumlarından Bank Asya'ya 950 bin lira yatırdığı belirlenen eski futbolcu Uğur Boralile Zafer Biryol gözaltına alındıktan sonra itirafçı olmuştu.
Uğur Boral'ın ifadesinde, 2003 yılında G.Birliği'nde oynadığı dönemde FETÖ/PDY ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi. Boral'ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da savcılığa tek tek verdiği öğrenildi.
Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bu futbolculardan bazılarının hala Süper Lig'deki üç büyüklerde top koşturduğu belirlendi. Futbolcular dışında Süper Lig'de takım çalıştıran bazı teknik direktör ve menajerlerinin de ifadelerde geçtiği öğrenildi. Aynı zamanda ismi geçen futbolcu, teknik direktör ve menajerlerin de ByLock kullandıkları iddia edildi. Bu ifadeler sonrası soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki günlerde bu kişileri ifadeye çağırması ya da gözaltına alması bekleniyor. (Vatan)
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:27
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Gücüyle ezecek
Toplam 2
Yorum
sezgin yukarıda ki açıklamalar ve analizler inşallah doğrudur. ama en büyük yorumu taraftar yapar
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Tosic'e 3 talip birden!
Toplam 3
Yorum
slimannniiii 1,5 milyon nedir ya. satmayın kesinlikle! 8-10 milyonluk topçu..
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TURKUVAZ'da rövanş şöleni! İşte fikstür
Toplam 1
Yorum
RHM Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR Diğer takımlara başarılar.
Uğur Boral, FETÖ'cü isimleri tek tek verdi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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