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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    , 'cü isimleri tek tek verdi...

    Uğur Boral, FETÖ'cü isimleri tek tek verdi...

    Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski futbolcu 'ın ifadesinde, kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını savcılığa tek tek verdiği öğrenildi. Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bu futbolculardan bazılarının hala 'deki üç büyüklerde top koşturduğu belirlendi.

    17-25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine 'nün kapatılan kurumlarından 'ya 950 bin lira yatırdığı belirlenen eski futbolcu Uğur Boralile Zafer Biryol gözaltına alındıktan sonra itirafçı olmuştu.

    'ın ifadesinde, 2003 yılında G.Birliği'nde oynadığı dönemde FETÖ/ ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi. Boral'ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da savcılığa tek tek verdiği öğrenildi.


    Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bu futbolculardan bazılarının hala 'deki üç büyüklerde top koşturduğu belirlendi. Futbolcular dışında Süper Lig'de takım çalıştıran bazı ve menajerlerinin de ifadelerde geçtiği öğrenildi. Aynı zamanda ismi geçen futbolcu, teknik direktör ve menajerlerin de ByLock kullandıkları iddia edildi. Bu ifadeler sonrası soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki günlerde bu kişileri ifadeye çağırması ya da gözaltına alması bekleniyor. (Vatan)

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:27
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