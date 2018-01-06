Radyo Turkuvaz yeniden!
Türkiye’nin radyosu Radyo Turkuvaz tüm Türkiye’de yeniden yayında.
Deneyimli kadrosu, geniş yayın ağı ile Radyo Turkuvaz, 01 Ocak 2018 itibariyle dinleyicisiyle buluştu.
4 yıl önce karasal yayın hayatına ara verip dijital radyo olarak yayın yapan Radyo Turkuvaz, tekrar karasal yayın hayatına geri döndü. Dinamik yayınları ve dopdolu içeriği ile Radyo Turkuvaz, 24 saat canlı yayında müzik severler ile buluşuyor.
Başarılı radyocu Füsun Alkan, Radyo Turkuvaz'ın yayın ve müzik koordinatörlüğü görevini üstlenirken aynı zamanda Gönül Dostu Füsun programıyla da dinleyicilerine seslenecek. Kadrosunda show programıyla yıllardır yüzümüzü güldüren deneyimli radyocu Ayhan Güngör'ü namıdiğer Hopdedik Ayhan'ı da barındıran Radyo Turkuvaz; ayrıca Utku Erdoğan, Ferhat Hakan, Uğur Eracil ve Erdem Durmuş gibi tecrübeli isimlerin yayınlarıyla sektöre güçlü bir ses getirmeye hazırlanıyor. Bunun dışında ilerleyen günlerde özel tematik programlarla sürpriz isimler de Radyo Turkuvaz kadrosunda yer alacak.
Yayınlarına dijital ortamda da devam edecek olan Radyo Turkuvaz, İstanbul'da 93.5, Ankara'da 90.2, İzmir'de 101.0 frekanslarında yayın yapacak. Tüm frekans bilgilerini öğrenmek için http://www.turkuvazradyolar.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:16
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 3
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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