Sporun zirvedeki kanalı 2017’de de A Spor!

A Spor, 25 aydır sürdürdüğü liderliğini bu ay da koruyarak 2017 yılını zirvede tamamladı.

Doğru, tarafsız ve güncel habercilik anlayışıyla spor gündemine dair gelişmeleri izleyiciye aktaran A Spor; spor haberleri, transfer haberleri, canlı skor, lig fikstürü, maç sonuçları, maç özetleri ve son dakika haberleriyle 2017 yılında da spor yayıncılığında öne çıktı.

Spor camiasının usta yorumcularını bir araya getiren tartışma programlarında; maçlardan ayrıntılı değerlendirmeler, pozisyon analizleri ve hakem kararlarının yorumu ekrana gelirken, Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri de canlı yayında masaya yatırılıyor.

Yıllardır ev sahipliği yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol şöleni A Spor ekranlarında devam ediyor.

Özel haberleri, maç önü ve sonu yayınları, kupa özel programları ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tüm yönleriyle ekrana taşıyan A Spor, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan futbol heyecanının yer aldığı özel dosya haberleri de futbolseverler ile buluşturuyor.

2017 DÜNYA FUTBOL ÖDÜLLERİ A SPOR'DA İZLENDİ

2017 senesinin son futbol ödülleri olan "2017 Dünya Futbol Ödülleri" dünya ile aynı anda A Spor'dan naklen yayınlandı.

Yıldızlar geçidine sahne olan bu muhteşem gecede "Yılın Futbolcusu Ödülü"nün yanı sıra "Yılın Teknik Direktörü", "Yılın Takımı" ve "Yılın En İyi Hakemi" gibi birçok dalda ödüller sahibini buldu. A Spor'dan canlı olarak ekrana gelen ödül töreninde; Cristiano Ronaldo 'Yılın Futbolcusu', Zinedine Zidane 'Yılın Teknik Direktörü' ödülünü aldı.

Futbol camiasının dünyaca ünlü isimlerinin ağırlandığı ödül töreni, dünya basınında da geniş yer buldu.

Futboldan basketbola, voleyboldan boksa; hem Türkiye'den hem de dünyadan bir çok dalda gelişen spor olaylarını geniş kitlelere aktaran A Spor, "sporun haber kanalı" ilkesiyle yeni yılda da sporun rotasını belirlemeye devam edecek.