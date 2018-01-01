İşte Milli Piyango'da kazanan numaralar
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango yılbaşı biletinize büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz. İşte Milli Piyango sonuçları...
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi sonuçlandı. İşte 61 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara ve sıralı tam liste...
61 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYE
9794035
Çeyrek bilete çıkan 61 milyon TL'lik büyük ikramiye Kuzey Kıbrıs, Samsun, Antalya ve İstanbul'a çıktı.
AMORTİ NUMARALARI BELLİ OLDU
4 ve 6
500 BİN TL KAZANAN NUMARA
4136086
500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin İstanbul, İstanbul, İstanbul ve Antalya'dan olduğu açıklandı.
1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
87570221 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, Gaziantep, Ankara çıktı.
5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
2551923
5 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, İstanbul'a çıktı.
10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
0798081
10 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, Ankara'ya çıktı.
2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK
Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 349 milyon 243 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak.
BÜYÜK İKRAMİYE
Büyük ikramiye 61 milyon lira... Büyük ikramiye için çekiliş gece yarısına yakın saatlerde olacak.
AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlayacak.
Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1'er adet 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak. Bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek.
Başbayi aracılık komisyonları yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve başbayilere yaklaşık 76 milyon lira gelir sağlamış olacak. Hazinenin kasasına ise 149 milyon lira girecek.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:13
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
İşte Milli Piyango'da kazanan numaralar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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