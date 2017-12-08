Bakan Bak, işitme engelli sporcuları kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde, 18-30 Temmuz'da Samsun'un ev sahipliği yaptığı olimpiyatlarda madalya kazanan sporcularla, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir yer aldı.

Bak, Ankara'da gerçekleştirilen törenle bir günlük temsili askerlik yapan işitme engelli milli sporcuların kendilerini gururlandırdığını belirterek, "İşitme engelli sporcularımıza, ülkemizi koruyan askerlerimize gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Askerlik her Türk vatandaşı için onurlu bir görev. Bugün sizler de bu ortamı yaşadınız ve yaşattınız." ifadelerini kullandı.

Bakanlık görevini devraldığı Akif Çağatay Kılıç başta olmak üzere olimpiyatlarda emeği geçen herkese teşekkür eden Bak, "Antrenörlerimize, teknik direktörlerimize, hakemlerimize ve gönüllülere teşekkür ediyoruz. Bizlere, milletimize yaşattığınız güzellikler için sizlere minnettarız. Türkiye, çok başarılı bir organizasyon yaparak, ülkemizin organizasyon düzenleme kabiliyetini ve engelli sporcularımıza yönelik yatırımlarını dünyaya göstermiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Türk sporuna verdiği desteğin önemine değinen Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Ben de uzun yıllar boyunca sporun içerisinde, gerek yönetici gerek federasyon başkanı olarak yer almış bir ağabeyiniz ve kardeşinizim. Sizlerle gurur duyuyoruz. Müsabakaları izledik ve büyük heyecan duyduk, ülkemizi gururlandırdınız. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte yaptığınız organizasyon bizleri ayrıca mutlu etti. Başarılarınızın devamını bekliyoruz. Ülkemizin bayrağını dalgalandırmak için hep beraber çalışacağız. Askeri üniformalar sizlere çok yakışmış. Bütün platformlarda bizleri gururlandırdığınız için sizlere minnettarız."