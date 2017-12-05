Kolombiyalı halterci hayatını kaybetti
Kolombiyalı olimpik milli halterci Edwin Mosquera'nın ülkesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Kolombiya Halter Federasyonu yetkilileri, federasyonun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayı doğrularken, sporcunun ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.
Emniyet güçleri, Mosquera'nın katilinin yakalanması için bilgi sağlayacaklara 2 bin 500 dolar para ödülü veriyeceğini açıkladı.
Brezilya'nın Rio kentinden düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyatları'nda 69 kiloda podyuma çıkan sporcu, genel sıralamada 7'nci olmuştu. 32 yaşındaki halterci, Rio Olimpiyatları öncesinde ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:17
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Yusuf asist yaptı ama golleri kaçırdı
Toplam 2
Yorum
TOKATLI evlat transfer haberleri kafanı karıştırmasın, fiziken sahadasın ama ruhen yoksun bi süredir
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Üvey evlat mıyız!
Toplam 4
Yorum
asdf yasin hiç konşmasın. Bencil oynuyor. Boş yapmaya gerk yok
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''Mükemmel oynadık''
Toplam 2
Yorum
tokatlı abdülkadire eyvallah fakat kuco bu performansıyla onaziyi kesemez kusura bakmayın
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