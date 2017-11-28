 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım çağrısı! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım çağrısı!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım çağrısı!

    Somali'ye yardım hareketi başlatan ve THY işbirliğinde 60 ton besin takviyesini bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Fransız sosyal medya fenomeni Jerome Jarre 'Love Army' grubuyla birlikte bu kez Arakanlılar için 'a çağrı yaptı. Bu çağrıya futbol camiasından isimler de destek verdi. 'ın Cezayirli futbolcusu ve 'in Togolu golcüsü destek veren isimlerin başında geldi...

    Ünlü sanatçıların da aralarında bulunduğu binlerce kişi, #ErdoganHelpRohingya etiketiyle Twitter üzerinden Erdoğan'a 'sana ihtiyaçları var' ifadelerini paylaştı. Bu isimlerin arasında 'ın Cezayirli futbolcusu ve 'in Togolu golcüsü da yer aldı...

    İşte o paylaşımlar:



    Cumhurbaşkanı Erdoğan, on binlerce çağrıyı yanıtsız bırakmayarak, "Sevgili Jarre yardım taleplerini asla geri çevirmeyiz, kuruluşlarımızla destekliyoruz" dedi.

    ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERİYOR
    Transformers, Ayı Kardeş, Asteriks ve Oburiks, Zor Görev gibi filmlerin yıldızı 39 yaşındaki oyuncu Omar Sy'de kampanyaya destek veren isimlerden biri. Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Omar Sy, ayrıca birçok tweeti de RT ederek takipçileriyle paylaşıyor. Omar Sy'nin 2 milyon 750 bin takipçisi var.



    ERDOĞAN YANIT VERDİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jerome Jarre'nin başlattığı kapmanyaya resmi Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

    "Sevgili @jeromejarre, İhtiyaç sahipleri nerede olursa olsun, yardım taleplerini asla geri çevirmeyiz. Yardım kuruluşlarımız @AFADTurkey @Tika_Turkey, @RedCrescentTR ve @TurkishAirlines ile birlikte #LoveArmyforRohingya 'yı desteklemeye devam edeceğiz."

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:25
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