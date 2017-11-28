Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım çağrısı!
Somali'ye yardım hareketi başlatan ve THY işbirliğinde 60 ton besin takviyesini bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Fransız sosyal medya fenomeni Jerome Jarre 'Love Army' grubuyla birlikte bu kez Arakanlılar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı. Bu çağrıya futbol camiasından isimler de destek verdi. Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli ve Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor destek veren isimlerin başında geldi...
Ünlü sanatçıların da aralarında bulunduğu binlerce kişi, #ErdoganHelpRohingya etiketiyle Twitter üzerinden Erdoğan'a 'sana ihtiyaçları var' ifadelerini paylaştı. Bu isimlerin arasında Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli ve Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor da yer aldı...
İşte o paylaşımlar:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, on binlerce çağrıyı yanıtsız bırakmayarak, "Sevgili Jarre yardım taleplerini asla geri çevirmeyiz, kuruluşlarımızla destekliyoruz" dedi.
ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERİYOR
Transformers, Ayı Kardeş, Asteriks ve Oburiks, Zor Görev gibi filmlerin yıldızı 39 yaşındaki oyuncu Omar Sy'de kampanyaya destek veren isimlerden biri. Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Omar Sy, ayrıca birçok tweeti de RT ederek takipçileriyle paylaşıyor. Omar Sy'nin 2 milyon 750 bin takipçisi var.
ERDOĞAN YANIT VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jerome Jarre'nin başlattığı kapmanyaya resmi Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.
"Sevgili @jeromejarre, İhtiyaç sahipleri nerede olursa olsun, yardım taleplerini asla geri çevirmeyiz. Yardım kuruluşlarımız @AFADTurkey @Tika_Turkey, @RedCrescentTR ve @TurkishAirlines ile birlikte #LoveArmyforRohingya 'yı desteklemeye devam edeceğiz."
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:25
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 9
Yorum
seser gelemem çünkü, 10 defa kovuldum
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Fenerbahçe'nin kupa serüveni başlıyor
Toplam 3
Yorum
SARI KANARYA BIRAKIN TÜRKİYE KUPASINI , UEFA KUPASINI BÖYLE KUPALAR ANGARYA ,SÜT KUPASI PAF TAKIM OYNASIN İNANIN ONLAR BİLE BU KUPADA OYNAMAK İSTEMEZ
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 9
Yorum
gs4ever böyle gsye çomak sokmaya devam edin sonra tudor canınıza okuyuncada yok cok antipatik yok cok sinirli.müstahak size :) haftaya yine fircalar
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