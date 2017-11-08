INAS'tan Türkiye'ye altın madalya
Uluslararası Avrupa Zihinsel Engelliler Federasyonu (INAS), Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na organizasyonlardaki başarılarından dolayı altın madalya verdi.
Rusya'nın Suzdal şehrinde devam eden INAS Avrupa Yönetim Kurulu Toplantısın'da Başkan Fausto Pereira tarafından, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na son yıllarda düzenlediği başarılı organizasyonlardan dolayı Başkan Başkanı Birol Aydın'a altın madalya verildi. INAS Yönetim Kurulu Başkanı Pereira, son yıllarda gerek Türkiye gerekse Avrupa'dan alınan başarılı sonuçlar ve organizasyon çalışmalarından dolayı
Başkan Birol Aydın'ı tebrik etti. Başkan Aydın, ''Ülkem adına bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve camiamızın göstermiş olduğu üstün başarıda bize katkı sağlayan, sporun büyüklerine saygılarımı sunuyorum. Biz camia olarak bu çocuklar için samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz'' dedi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:17
-
Alper Potuk'a sürpriz talip!
Toplam 12
Yorum
velı verın alperı alın sol kanattakı adama toreyı
-
Operasyon Ocak'ta
Toplam 28
Yorum
sarı kanarya bızım ıcı sezon bıttı barı turkıye kupasını alalım da uefa gıdelım korkarım bu da olmayacak gıbı takıma guvenımıyorum kı
-
Vural ''Kocaman gitmiyorsa birileri gidecek!''
Toplam 13
Yorum
17DE 17 :) Kocaman gitmesin, 17de17 yapıp şampiyon olur!Nasıl 2010-2011 de ikinci yarı tek bir transfer dahi yapmadan bunu başarmışsa yine yapar:))
INAS'tan Türkiye'ye altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.