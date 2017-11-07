İstanbul Maratonu'na 125 bin kişi katılacak

Özbayraktar, yaptığı açıklamada, maratona 86 elit atletin katılacağını belirterek, "Yaklaşık 25 bin çipli koşucumuz var. Onun haricinde yaklaşık 100 bin de halk koşusuna katılım bekliyoruz. Maratonun altın kategoride koşulması için belirli oranda elit atlet ve altın atlet yer alması gerekiyor. Maratonumuza ilgi çok fazla. Çekişmeli, ciddi mücadelelerin olduğu ve inşallah rekorların da geldiği bir organizasyon olacak. Şu an 86 elit atletimiz var. Maratona yakışır atletler olması derdindeyiz. Onun için seçerek çağırıyoruz. Kendiliğinden gelen atletler var ama davet ettiklerimiz de var. Mücadelenin çekişmeli geçmesini istiyoruz. Rekabet de kaliteyi getiriyor." ifadelerini kullandı.

Organizasyona az bir zaman kaldığını aktaran Özbayraktar, "İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Türkiye'nin en önemli spor organizasyonunu gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımla gece gündüz hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Çok güzel ve İstanbul'a yakışır bir organizasyon olması için uğraşıyoruz. Heyecanımız dorukta." diye konuştu.

"Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" temasıyla gerçekleştirilecek organizasyonla çocuklarla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan İsmail Özbayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük spor organizasyonunun bir şeyler söylemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu, istişareler sonucunda ortaya çıkan bir şey. İki sene önce 'Kadına şiddete dur de' demiştik. Geçen sene 15 Temmuz şehitleri için koşmuştuk. Bu sene de bizim için çok özel olan çocuklarımız için koşacağız. Sportif açıdan baktığımızda 3 yıldır çocuk maratonu gerçekleştiriyoruz. Ona da destek olacağını düşünüyorum ama çocuklarla ilgili farkındalık oluşması gereken bir çok konu var. Sivil toplum kuruluşları (STK) ile bunların çalışmalarını yapıyoruz. Onların kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması, güzel şeylerle meşgul olması için el ele bir söylem geliştirip, söyleyeceğiz. Ben etkili olacağını düşünüyorum."

"PARKURDA ÇOK UFAK BİR REVİZYON YAPTIK"

İsmail Özbayraktar, parkurda çok küçük değişiklikler yaptıklarını söyledi. En önemli değişikliğin 42,195 kilometrelik maratonda olduğunu anlatan Özbayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Maraton 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 300 metre gerisinden başlayacak. 42 kilometre, 15 kilometre, 10 kilometre ve 8 kilometre halk koşusu olarak kategorilerimiz var. Maratonun bitişi yine Sultanahmet Meydanı'nda olacak ama parkurda çok ufak bir revizyon yaptık. Parkur, Galata Köprüsü'nü geçtikten sonra sağa dönüp, Eyüp'ten dönerek geliyordu. Bu kez sola dönerek devam edecek. Yeşilköy'deki Havuzlu Kavşak'ın oradan dönecek ve Yenikapı'dan Sultanahmet'e geçecek. 15 kilometrenin bitişini Yenikapı'ya aldık. 10 kilometrenin bitişi yine aynı yerde."

Özbayraktar, özellikle 10 kilometrelik koşuya olan talep artışına değinerek, "10 kilometre, bu tarz maratonlarda başlangıç kategorisidir. İnsanlar çipli koşuya alışsın diye ilçe belediyeleri ile 5 ve 8 kilometrelik eğlence koşuları yapıyorduk. Bunun yansımalarını görüyoruz. 10 kilometre koşusuna talepte ciddi bir artış var. Onun artması yavaş yavaş 15 kilometreye kayma demek. Oradan da 42 kilometre ki hedefimiz olan majör maratonlar seviyesine çıkalım." şeklinde konuştu.

"BU SENE DE ÇOK COŞKULU GEÇECEK"

Organizasyona her kesimden vatandaşın katıldığını dile getiren Özbayraktar, halk koşusundaki coşkunun kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Halk koşusunda bekledikleri 100 bin kişilik katılımın çok rahat aşılacağını vurgulayan Özbayraktar, "Her kesimden vatandaşımız geliyor. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra oradaki coşku, hepimizin göğsünü kabartıyor. Türk bayraklarımızla, üzerlerinde kırmızı-beyaz ve ay-yıldızlı tişörtlerle vatandaşlarımızın köprü üzerinden geçişi, bizi çok mutlu ediyor. Bu sene de çok coşkulu geçecek." değerlendirmesinde bulundu. Çip zaman ölçümlerini 3 yıldır kendi bünyelerinde yaptıklarını anlatan Özbayraktar, "Çalışanlarımız, bu konuda eğitim aldı. Sürekli olarak yarışlarda ölçüm yapıyorlar. Tecrübe sahibiyiz. Üç yıldır kendimiz ölçüyoruz. İnşallah bu organizasyonda da kendimiz ölçeceğiz. Bu sistemi satın almamızın nedeni daha fazla organizasyon yapabilmek. Ölçümler için daha önce Fransa'dan Hollanda'dan insanlar geliyordu. Arkadaşlarımızın da çok rahat yapabileceğini söyledik. Bunu yapabileceğimizi de gördük. Artık bütün ölçümleri kendimiz yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Özbayraktar, çipli koşuya geç kayıt imkanının olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daimi STK'larımız var. Onun dışında da birçok STK 9-11 Kasım'daki Maraton ve Spor Fuarı'nda yer alacak. Ana temamız çocukları için koşmak ama kendi dallarında faaliyetler gösterecekler. Biz, bunu çok önemsiyoruz. Yaptığımız işlerin hayra vesile olması çok önemli. STK'lar da bu noktada bizim önemli iş birlikçilerimiz. Vatandaşlarımız meydanlarda, bütün Spor İstanbul tesislerinde kayıt olabiliyor. Çipli koşu ile alakalı olarak 9-11 Kasım'daki fuarda yer alacak STK'ların herhangi birine 40 lira bağışta bulunup, makbuzunu bize getirirlerse belirlediğimiz kontenjan doğrultusunda geç katılım şansı tanıyacağız."