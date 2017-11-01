Lisanslı sporcu sayısı 100 bin arttı

Geçen yılın eylül ayında 6,8 milyon olan lisanslı sporcu sayısı, 2017 yılının aynı ayı itibarıyla 6,9 milyona ulaştı. Aynı tarihlerde 13 bin 454 olan spor kulübü sayısı 13 bin 724'e, 221 bin 46 olan antrenör sayısı da 233 bin 70'e yükseldi.

SPORU GENİŞ KİTLELERE YAYMAK AMAÇLANIYOR

Spor alanında kaydedilen gelişmelere rağmen, 2018 yılında sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliğinin artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ile başarılı sporcuların yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda, halkın spora olan ilgisini artıracak proje ve kampanyalar hayata geçirilecek, spor tesislerine erişim imkanları iyileştirilecek. Medyada spor yapmayı teşvik edici ve farklı spor branşlarını tanıtıcı programlara yer verilmesi sağlanacak.

KAMUYA AİT SPOR TESİSLERİ HALKA AÇILACAK

Kamuya ait tüm spor tesisleri vatandaşların kullanımına açılacak. Farklı kamu kurum ve kuruluşlarına ve mahalli idarelere ait spor tesislerinin envanteri ve kullanım imkanları, halkın rahatça erişebileceği ve kullanabileceği şekilde internet ortamında paylaşılacak. İlk ve orta öğretim kademelerinde verilen spor eğitimi iyileştirilecek. Spor eğitimi okul öncesinden başlayarak ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde yaygınlaştırılacak, çocukların farklı spor branşlarıyla uğraşması sağlanacak. Okullara antrenör desteği verilecek, uygun spor alanları oluşturulacak.

SPOR HEKİMİ SAYISI ARTIRILACAK

Elit kategorisinde yer alma potansiyeli taşıyan sporcuları seçme, yönlendirme ve normlandırma sistemleri geliştirilecek. Sporcu sağlığı merkezlerinin hizmet kalitesi nitelik ve nicelik olarak iyileştirilecek. Spor hekimi ihtiyacı tespit edilerek, yeterli sayıda uzman hekimin yetiştirilmesi sağlanacak.