Federasyonlardan 29 Ekim mesajı

TFF, internet sitesinden yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı'nda her türlü zorluk ve imkansızlığa karşı destansı bir bağımsızlık mücadelesi veren Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının 29 Ekim 1923'te, Türk Milletinin kendini yönetme karakterini dünyaya ilan ettiği Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olmaktan her zaman kıvanç duyan Türkiye Futbol Federasyonu olarak, aziz Türk Milleti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz."

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun paylaştığı mesajda ise, "Cumhuriyetimizin her anlamda gelişmesinin ve bütün değerleriyle sonsuza dek var olmasının, hepimizin ortak sorumluluğu olduğu bilinci ile Cumhuriyet Bayramımızın 94. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

TVF, internet sitesinden yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Bayramımızın 94. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm dava arkadaşlarını, gazilerimizi, bağımsızlık mücadelesine katılan bütün kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

THF'nin yayımladığı mesajda ise "Türkiye Cumhuriyetinin 94. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşları ile kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.