Futbolda FETÖ operasyonu! İsimlerini verdi
ATV polis-adliye muhabiri Emrullah Erdinç, futbolda FETÖ operasyonuyla ilgili gözaltına alınan Bekir İrtegün ile ilgili konuştu.
Konuyla ilgili konuşan Emrullah Erdinç önümüzdeki günlerde veya aylarda başka isimlerin de gözaltına alınabileceğini vurguladı. Erdinç konuyla ilgili şunları söyledi: "Dosyayla ilgili bir gizlilik söz konusu. Bunun nedeni şu. Özellikle Cumhuriyet Savcıları Bekir İrtegün'ün verdiği ifadeler üzerinde başka isimlerin de ortaya çıkması. Bu yüzden henüz gizlilik kalkmadı. Bazı teknik takip çalışmaları devam ediyor. Bekir İrtegün'ün ifadeleriyle birlikte önümüzdeki süreçte başka isimler de gözaltına alınabilir"
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:15
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