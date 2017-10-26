Futbolda FETÖ operasyonu! İsimlerini verdi

ATV polis-adliye muhabiri Emrullah Erdinç, futbolda FETÖ operasyonuyla ilgili gözaltına alınan Bekir İrtegün ile ilgili konuştu.

Medipol Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, hain FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı için gözaltına alınmış ve ardından itirafçı olmuştu. Bekir İrtegün'ün ifadesini İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başka bir boyutta incelendiği ortaya çıktı.



Konuyla ilgili konuşan Emrullah Erdinç önümüzdeki günlerde veya aylarda başka isimlerin de gözaltına alınabileceğini vurguladı. Erdinç konuyla ilgili şunları söyledi: "Dosyayla ilgili bir gizlilik söz konusu. Bunun nedeni şu. Özellikle Cumhuriyet Savcıları Bekir İrtegün'ün verdiği ifadeler üzerinde başka isimlerin de ortaya çıkması. Bu yüzden henüz gizlilik kalkmadı. Bazı teknik takip çalışmaları devam ediyor. Bekir İrtegün'ün ifadeleriyle birlikte önümüzdeki süreçte başka isimler de gözaltına alınabilir"