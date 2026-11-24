Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, futbolcu Peter Etebo'nun dosyası nedeniyle FIFA'nın kulübe uyguladığı geçici transfer yasağına ilişkin açıklama yaptı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Peter Etebo'nun 2026-27 sezonuna ait peşinat ödemesinin eksik gerçekleştirilmesi ve 30 Ağustos 2026 tarihli ödeme yükümlülüğünün geçen süre içerisinde tamamlanmamış olması nedeniyle FIFA tarafından kulübümüze geçici transfer yasağı uygulanmıştır. 24 Kasım 2026 tarihinde FIFA tarafından kulübümüze tebliğ edilen geçici transfer yasağına konu olan ödeme, Başkanımız Ali Osman Avşar'ın talimatları doğrultusunda aynı gün içerisinde ivedilikle gerçekleştirilmiştir. FIFA tarafından uygulanan geçici transfer yasağına ilişkin gerekli prosedürler kulübümüz tarafından yakından takip edilmekte, yasağın kaldırılmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Sürecin en kısa sürede sonuçlandırılması hedeflenirken konuya ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Gençlerbirliği'ne 3 dönem transfer yasağı verilmişti.