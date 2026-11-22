Gençlerbirliği sahasında Gaziantep'i konuk etti. Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi 1-0 kazandı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 9. dakikada Adama Traore kaydetti. Antep'in başında ilk resmi maçına çıkan cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden teknik direktör Volkan Demirel, sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Konuk ekibin ligdeki galibiyet hasreti sekiz maça çıktı.

ÇOKLU TOP SİSTEMİ

TFF'nin kararı doğrultusunda ligde ilk kez bu karşılaşmada "Çoklu Top Sistemi" uygulandı. Yeni sistemde top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacak.