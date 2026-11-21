Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, "İlk olarak takımımı tebrik ederek başlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir iş çıkardık bu kadar zorlu bir maçta. İki takım için de kötü bir zemin vardı, hatta sonlara doğru ayakta durmak bile zorlaştı. Bence bu galibiyeti biz hak ettik, bir mücadele ruhu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Maçtan önce iki stoperimizi Beşiktaş maçında sizin de bildiğiniz gibi birini sakatlıkla birini kırmızı kartla kaybetmiştik. Başka oyuncularımız oynadı, genç oyuncularımız oynadı. Arda gibi stoperde, tecrübeli orta saha oyuncumuz Chick Niasse stoperde oynadı. Franco kendi pozisyonunda olmayan sağ bekte yeni bir pozisyonunda oynadı. Ona özellikle burada teşekkür etmek istiyorum. Zor dönemde hem takımımıza hem kulübümüze bir yardım sağladı, yardım etti takımına. Böyle bir fedakarca o pozisyonda oynadı, sakatlığı da olmasına rağmen. Bizim açımızdan çok önemli bir üç puandı çünkü bu küme düşme potasındaki ve son sıradaki takımlardan uzaklaşmamız adına çok önemliydi. Bu işi başardığımız için bu maçla takımıma, çünkü Beşiktaş maçından sonra da çok iyi çalıştılar, onlara iki gün izin verdim. Bu izni hak ettiklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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