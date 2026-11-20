Ligde 19 yaş ve altı futbolculara bin 60 dakika süre veren G.Birliği, bu alanda zirvede yer aldı. Ardından; Samsun (473), Göztepe (453) ve Başakşehir (407) geldi. Başkent ekibinde 19 yaş ve altı 4 futbolcu forma giyerken, Gineli orta saha Diabate, 816 dakika ile en fazla süre alan isim oldu.
Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Ligde 19 yaş ve altı futbolculara bin 60 dakika süre veren G.Birliği, bu alanda zirvede yer aldı. Ardından; Samsun (473), Göztepe (453) ve Başakşehir (407) geldi. Başkent ekibinde 19 yaş ve altı 4 futbolcu forma giyerken, Gineli orta saha Diabate, 816 dakika ile en fazla süre alan isim oldu.