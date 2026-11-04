Gençlerbirliği bir açıldı pir açıldı

Süper Lig'de evinde Alanyaspor'u 5-0 yenen Gençlerbirliği, 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 06:50
Süper Lig'de evinde Alanyaspor'u 5-0 yenen Gençlerbirliği, 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sezona teknik direktör Metin Diyadin ile başlayan al-karalar, 6 Ekim'de Alman teknik direktör Bernd Storck ile anlaştı. Storck'la ilk üç lig maçında galibiyet elde edemeyen başkent ekibi, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Akdeniz ekibini 5 golle deviren kırmızı-siyahlılar, ligde kalma yolunda umutlandı.