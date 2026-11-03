Gençler şov

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadeleye fırtına gibi giren başkent ekibi, henüz 1. dakikada Franco Tongya'nın pasında Oğulcan Ülgün'ün attığı şık golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Makouta ve Cedric ile beraberlik fırsatları yakalasa da kaleci İrfan Can kalesini gole kapattı. Gençlerbirliği, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

7 HAFTA SONRA...

İkinci yarıda deta kırmızı-siyahlı fırtına esti. 59'da Tongya farkı ikiye çıkarırken, 66 ve 78. dakikalarda sahneye çıkan Tiago Gouveia skoru 5-0'a taşıdı. 68'de Pedro Mendes'in kafa golüyle coşan ev sahibi, tarihi mücadeleden 5 farklı net galibiyetle ayrıldı. Hücum hattındaki kusursuz oyunuyla tribünleri büyüleyen G.Birliği haftayı 3 puanla kapatırken, tam 7 haftalık aradan sonra galibiyetle tanışmış oldu.

5-0'lık galibiyetle birlikte 7 maç sonra ilk kez kazanan Gençlerbirliği, ligdeki üçüncü galibiyetini elde ederek puanını 11'e yükseltti. Konuk ekip Alanyaspor ise üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı ve 12 puanda kaldı.