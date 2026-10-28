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Gençlerbirliği düşüşe geçti!

Trendyol Süper Lig'e çok iyi başlangıç yapan ve liderliğe kadar yükselmeyi başaran Gençlerbirliği, 7 haftalık galibiyet hasretiyle düşme hattına geriledi.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Gençlerbirliği düşüşe geçti!
Trendyol Süper Lig'e çok iyi başlangıç yapan ve liderliğe kadar yükselmeyi başaran Gençlerbirliği, 7 haftalık galibiyet hasretiyle düşme hattına geriledi. Son olarak Konya deplasmanından puansız ayrılan ve 7 maçtır kazanamayan kırmızı-siyahlılar, 2'de sıfır çekti. Başkent ekibi, Alanya deplasmanında kötü gidişata 'dur' demek istiyor.
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