Gençlerbirliği düşüşe geçti!

Trendyol Süper Lig'e çok iyi başlangıç yapan ve liderliğe kadar yükselmeyi başaran Gençlerbirliği, 7 haftalık galibiyet hasretiyle düşme hattına geriledi.
Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'e çok iyi başlangıç yapan ve liderliğe kadar yükselmeyi başaran Gençlerbirliği, 7 haftalık galibiyet hasretiyle düşme hattına geriledi. Son olarak Konya deplasmanından puansız ayrılan ve 7 maçtır kazanamayan kırmızı-siyahlılar, 2'de sıfır çekti. Başkent ekibi, Alanya deplasmanında kötü gidişata 'dur' demek istiyor.