G.Birliği çıkış arıyor

Gençlerbirliği, bugün deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Geçen hafta lider G.Saray'a 1-0 yenilen başkent ekibi, 8 puanla 15. sırada bulunuyor.
Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Gençlerbirliği, bugün deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Geçen hafta lider G.Saray'a 1-0 yenilen başkent ekibi, 8 puanla 15. sırada bulunuyor. 6 maçtır galibiyete hasret kalan kırmızı-siyahlılar, Konya deplasmanında kazanarak, hem kötü gidişata hem de 20 yıllık galibiyet özlemine son vermek istiyor.