Gençler Konya’ya bileniyor

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk edecek olan Gençlerbirliği, teknik direktör Bernd Storck yönetiminde galibiyet arayacak. Ligde 6 maçtır kazanamayan başkent temsilcisi, yeşil-beyazlı rakibi karşısında 3 puan alarak bu kötü seriye son vermeyi hedefliyor.
Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk edecek olan Gençlerbirliği, teknik direktör Bernd Storck yönetiminde galibiyet arayacak. Ligde 6 maçtır kazanamayan başkent temsilcisi, yeşil-beyazlı rakibi karşısında 3 puan alarak bu kötü seriye son vermeyi hedefliyor.