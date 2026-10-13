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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Gençlerbirliği Alman dokunuşu geldi

Alman dokunuşu geldi

Süper Lig'de mücadele eden başkent temsilcisi Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına geçen Alman teknik adam Bernd Storck, Amedspor ile oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşmada ilk maçına çıktı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Alman dokunuşu geldi
63 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, takımının başındaki ilk sınavında ortaya koyduğu futbolla dikkat çekti. Storck'un oynattığı oyun, Gençlerbirliği'ne ilerleyen haftalar için umut verdi. Ankara ekibi, yeni hocasının önderliğinde toparlanma sürecine girerken taraftarlar önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar bekliyor.
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