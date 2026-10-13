Alman dokunuşu geldi

Süper Lig'de mücadele eden başkent temsilcisi Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına geçen Alman teknik adam Bernd Storck, Amedspor ile oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşmada ilk maçına çıktı.
Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
63 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, takımının başındaki ilk sınavında ortaya koyduğu futbolla dikkat çekti. Storck'un oynattığı oyun, Gençlerbirliği'ne ilerleyen haftalar için umut verdi. Ankara ekibi, yeni hocasının önderliğinde toparlanma sürecine girerken taraftarlar önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar bekliyor.