G.Birliği’nde Storck dönemi

Gençlerbirliği, Metin Diyadin'in yerine teknik direktörlüğe Alman Bernd Storck'u getirdi. 63 yaşındaki Storck'la sezon sonuna kadar imza atıldı. Teknik direktörlük kariyerine Kazakistan'ın Tsesna takımında başlayan Storck; Kazakistan Milli Takımı, Olympiakos (17 ve 20 yaş altı), Macaristan Milli Takımı, Mouscron, Cercle Brugge, D.Streda, Genk, Eupen, Kortrijk ve Sepsi OSK'da görev almıştı. Başkent ekibinde 11 yıl sonra yabancı bir hoca çalışacak. En son 2015'te İskoç Stuart Baxter görev yapmıştı.