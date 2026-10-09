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Anasayfa Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde Bernd Storck dönemi başladı!

Gençlerbirliği'nde Bernd Storck dönemi başladı!

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Bernd Storck’ın getirildiğini açıkladı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 15:18
Gençlerbirliği'nde Bernd Storck dönemi başladı!

Gençlerbirliği, 63 yaşındaki alman teknik adam Bernd Storck'la sözleşme imzalandığını açıkladı. Ankara ekibinden yapılan açıklamada;

"Yeni Teknik Direktörümüz Bernd Storck Oldu

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlüğü için Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Teknik Direktörümüz Bernd Storck ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

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