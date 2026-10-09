Gençlerbirliği'nde Bernd Storck dönemi başladı!

Gençlerbirliği, 63 yaşındaki alman teknik adam Bernd Storck'la sözleşme imzalandığını açıkladı. Ankara ekibinden yapılan açıklamada;
"Yeni Teknik Direktörümüz Bernd Storck Oldu
Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlüğü için Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.
Teknik Direktörümüz Bernd Storck ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Hoş Geldin 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗱 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗰𝗸🧣 #KırmızıKara #BurasıAnkara https://t.co/7igmb6wjD1— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) October 9, 2026