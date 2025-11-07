Ligde 12. hafta başkentte başlıyor

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında bugün sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Süper Lig’de son 2 maçını kaybeden başkent ekibi, 8 puanla 16. sırada yer alıyor. Konyaspor mağlubiyetinin ardından Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk karşılaşmada deplasmanda Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Süper Lig'de son 2 maçını kaybeden başkent ekibi, 8 puanla 16. sırada yer alıyor. Konyaspor mağlubiyetinin ardından Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk karşılaşmada deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.