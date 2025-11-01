Demirel ilk sınavında

Süper Lig’de on 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk sınavını Göztepe deplasmanında verecek. Kırmızı-siyahlılarda Thalisson, Gökhan Akkan, Ensar Kemaloğlu ve Varesanovic bu maçta forma giyemeyecek.
