Cemal Baymaz dönemi

Ankara'nın köklü futbol kulüplerinden Gençlerbirliği’nin İlhan Cavcav Tesisleri’nde düzenlenen divan genel kurulunda önemli bir değişiklik yaşandı. Toplantıda başkanlık görevinden istifa eden Selçuk Irgıt’ın yerine üyeler oy birliğiyle Cemal Baymaz’ı seçti. Baymaz, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
