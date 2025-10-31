Volkan Demirel Gençlerbirliği kariyerine Göztepe deplasmanında başlıyor

CANLI SKOR ANA SAYFA
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 11. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Başkent ekibinde teknik direktör Volkan Demirel, yeni takımının başında ilk maçına çıkacak.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 09:57
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk sınavını Göztepe deplasmanında verecek.

Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Thalisson ile sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan, Ensar Kemaloğlu ve Dal Varesanovic maçta forma giyemeyecek.

