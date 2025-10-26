Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında Gençlerbirliği sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GENÇLERBİRLİĞİ-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Hanousek, Oğulcan, Bashiru, Göktan, Franco, Niang

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Adil, Bazoer, Guilherme, Melih, Jinho Jo, Bardhi, Ndao, Muleka, Umut

GENÇLERBİRLİĞİ-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.