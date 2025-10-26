CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında Gençlerbirliği sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 16:47
GENÇLERBİRLİĞİ-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Hanousek, Oğulcan, Bashiru, Göktan, Franco, Niang

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Adil, Bazoer, Guilherme, Melih, Jinho Jo, Bardhi, Ndao, Muleka, Umut

GENÇLERBİRLİĞİ-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

