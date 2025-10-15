CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Gençlerbirliği Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yaptığı antrenmanda, topla ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İşte detaylar...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 16:09 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 16:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınma ve koordinasyon ağırlıklı çalışmayla başladı.

Daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Şut ve gol organizasyonları üzerinde duran başkent ekibi, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamlandı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 16 Ekim'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..."
F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı!
DİĞER
A Milli Takım'ın farklı galibiyeti Gürcistan basınını salladı! "Tam bir felaket, mahvedildik..."
Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara "koltuk" uyarısı: "Aslolan milletin duasını almaktır"
G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek
Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona'da Frenkie de Jong gelişmesi! Barcelona'da Frenkie de Jong gelişmesi! 15:54
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları 15:45
Doğan açıkladı! İşte Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda konuşulanlar Doğan açıkladı! İşte Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda konuşulanlar 15:43
Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman? A Milli Takım Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman? A Milli Takım Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? 15:25
F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı! 15:08
Trieste - Galatasaray maçı CANLI İZLE bilgileri! Trieste - Galatasaray maçı CANLI İZLE bilgileri! 14:27
Daha Eski
Zeynep Sönmez 2. turda veda etti Zeynep Sönmez 2. turda veda etti 14:22
Eda Erdem'den Kocaeli'deki taraftarlara teşekkür Eda Erdem'den Kocaeli'deki taraftarlara teşekkür 14:20
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik 14:13
F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... 13:53
G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek 13:52
Roma - Barcelona maçı canlı yayın bilgisi! Roma - Barcelona maçı canlı yayın bilgisi! 13:39