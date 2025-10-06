CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Gençlerbirliği Milli ara ilaç olacak

Milli ara ilaç olacak

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta oyuncularının galibiyet için her şeyi yaptığını belirtti. Taraftar desteğinin önemini vurgulayan Eroğlu, 1 puan aldıklarını, milli takım arasını iyi değerlendireceklerini ve takımın fiziksel ile taktiksel olarak geliştiğini ifade etti. Galibiyetlerin sonuçlara yansımasıyla daha iyi olacaklarını ekledi.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Milli ara ilaç olacak
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta oyuncularının galibiyet için her şeyi yaptığını belirtti. Taraftar desteğinin önemini vurgulayan Eroğlu, 1 puan aldıklarını, milli takım arasını iyi değerlendireceklerini ve takımın fiziksel ile taktiksel olarak geliştiğini ifade etti. Galibiyetlerin sonuçlara yansımasıyla daha iyi olacaklarını ekledi.
