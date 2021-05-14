Gençlerbirliği'nde pes etmek yok

Geçtiğimiz hafta Göztepe galibiyetiyle ligde kalma umutlarını koruyan G.Birliği'nde gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Özcan Bizati, "Henüz bir şey bitmiş değil. Zorlu bir maça çıkacağız fakat kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. Kazanmanın da yetmeyeceği bir mücadele olacak. Her şey bizim elimizde değil. Kayserispor'un da kaybetmesi gerek. Önce kendi işimizi çözeceğiz sonra oradan gelecek haberi bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.