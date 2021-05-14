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'nde pes etmek yok

’a konuk olacak başkent ekibinin hocası Bizati, “Henüz bir şey bitmedi. 3 puan için sahaya çıkacağız” dedi.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Gençlerbirliği'nde pes etmek yok

Geçtiğimiz hafta galibiyetiyle ligde kalma umutlarını koruyan G.Birliği'nde gözler maçına çevrildi. Kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör , "Henüz bir şey bitmiş değil. Zorlu bir maça çıkacağız fakat kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. Kazanmanın da yetmeyeceği bir mücadele olacak. Her şey bizim elimizde değil. 'un da kaybetmesi gerek. Önce kendi işimizi çözeceğiz sonra oradan gelecek haberi bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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