Gençler direniyor

Kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği, son haftaların formda ekibi Ç. Rizespor'u konuk etti. İlk yarıda ev sahibi oldukça üstündü. 16'da Candeias'ın 30 metreden vurdu Tarık kurtardı. 38'de Sio'nun sert şutunu Tarık Çetin, topu sağ üst köşeden kornere çeldi. 45+1'de Rize savunması çıkarken kaybetti. Topu ceza yayının üzerinde bulan Johansson müthiş vurdu: 1-0.



SAVUNMAYA ÇARPTI



62. dakikada Gençlerbirliği skoru bir kez daha değiştirdi. Ceza sahası sağ çaprazında Stancu yay üzerindeki Sio'ya pasını aktardı. Sio'nun şutu Moroziuk'a çarpınca kaleci Tarık uzanamadı ve top ağlara gitti: 2-0. 74'te sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Samudio kafayı vurdu ve farkı 1'e indirdi: 2-1. Karşılaşmanın son anlarında G.Birliği'nden Lima net bir fırsatı harcadı.



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G.Birliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Dik duruyoruz. Oyuncularım karakter koyuyor. Savaşmaya devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.