Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 1 futbolcu ve 1 personelin corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
İşte yapılan açıklama:
Ç. Rizespor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcu ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.
Ç. Rizespor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) April 22, 2021
Futbolcu ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/NLqSbCcaGz