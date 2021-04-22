Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 1 futbolcu ve 1 personelin corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

Ç. Rizespor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcu ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.