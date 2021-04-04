Haberler Gençlerbirliği Özcan Bizati: “Daha fazla puana ihtiyacımız var”

: “Daha fazla puana ihtiyacımız var”

karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü , “’u kuvvetli olduğumuzu yöne çekmeyi başardık. Puanlara yeni başladık, daha fazla puana ihtiyacımız var” dedi.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 18:40
Özcan Bizati: “Daha fazla puana ihtiyacımız var”

'in 32. haftasında ile deplasmanda karşılaşan , sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü , maçın zor geçeceğinin bilincinde sahaya çıktıklarını belirterek, "İstediğimiz maçı oynamamız gerekiyordu. Alanyaspor'un belirli bir formatı vardı ve sezon başından beri çok iyi mücadele etti. Alanyaspor'un büyük rakiplere karşı da başarılı bir oyun formatı vardı. Bizim de o formatta oynamamız gerekiyordu. Alanyaspor'u bizim kuvvetli olduğumuzu yöne çekmemiz gerekiyordu ve bugün onu başardık. Puanlara yeni başladık, daha fazla puana ihtiyacımız var" diye konuştu.

SON DAKİKA